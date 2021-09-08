Önce Enes şimdi de Taha! Cansız bedeni bulunduTrafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli silahla vurulduSON DAKİKA! Palu ailesi davasında sanıklara ceza yağdı!Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz İspanya'da zirveye yerleşti! Cansu Dere 24 saat boyunca trendde kaldı!Aksaray’da yürek burkan kaza! Anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu yaralıAlkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...Ada Masalı'nın Haziran ve Poyraz'ı gerçek hayatta aşk yaşıyor! Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz sevgili olduklarını resmen duyurdu!SON DAKİKA! YÖK Başkanı yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı!ÖSYM duyurdu: YDS 2 geç başvuruları için acele edin son gün! i YDS/2 başvuruları ne zaman başlıyor 2021? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...

Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin'in YSK sonucuna göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığı ortaya çıktı. Şahin'in doktor olma hayali alkollü bir sürücünün onu hayattan koparmasıyla gerçekleşemedi.

Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz ay Biga ilçesinde meydana gelen kazada  alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Ali Şahin'in (24) kullandığı otomobil, Necati Kaan Şahin'in (20) kullandığı motosiklete çarptıktan sonra kaçtı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada Necati Kaan Şahin hayatını kaybederken olay yerinden kaçan Mehmet Ali Şahin gözaltına alındıktan sonra  tutuklandı. Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞ

Kazada hayatını kaybeden ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verilen Şahin hakkında acı bir gerçek ortaya çıktı. Doktor olma hayali kuran Şahin'in YKS'de elde ettiği başarılı sonucun ardından tercih yaptığı ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıktı. 

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah.

Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış... Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış... Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT