Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz ay Biga ilçesinde meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Ali Şahin'in (24) kullandığı otomobil, Necati Kaan Şahin'in (20) kullandığı motosiklete çarptıktan sonra kaçtı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada Necati Kaan Şahin hayatını kaybederken olay yerinden kaçan Mehmet Ali Şahin gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞ

Kazada hayatını kaybeden ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verilen Şahin hakkında acı bir gerçek ortaya çıktı. Doktor olma hayali kuran Şahin'in YKS'de elde ettiği başarılı sonucun ardından tercih yaptığı ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah.