Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisi kandıramadı

Aydın'da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü kaza yapınca karayolunun ortasında aracını çalışır vaziyette terk edip kaçtı. Yol ortasında duran alkollü sürücünün aracını çarpmamak için ani fren yapan iki araç daha kaza yaparken alkollü sürücü yakalanacağını anlayınca kendiliğinden kaza yerine geldi.

Olay gece İzmir-Aydın Karayolu Efeler ilçesi Kardeşköy mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü alkollü olan 09 ABR 74 plakalı bir otomobil iddiaya göre önünde seyreden bir iş makinasına çarptı. Kazadan sonra iş makinası yoluna devam etti. Ancak alkollü sürücü yolun ortasında otomobilini bırakıp kaçtı. Bu sırada aynı istikamete seyretmekte olan 09 VK 901 plakalı otomobil bir anda karayolunun ortasındaki aracı fark edince ani fren yapıp durdu, arkadan gelen 35 HRU 78 plakalı kamyonet de önündeki araca ve refüje çarptı.

Kazan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iki aracın sürücüsünü araçlarının başında bulurken bölgedeki tüm aramalara rağmen 09 ABR 74 plakalı aracın sürücüsü bulunamadı. Çalışır vaziyette yol ortasında terkedilen aracın başına bir müddet sonra gelen şahıs aracın sürücüsünün kendisi olduğunu belirtti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri yoldaki güvenlik kameralarını incelemeye karar verince, yalan beyandan hakkında işlem yapılacağını fark eden şahıs gerçeği söylemek zorunda kaldı.

Polisin dikkati ve tecrübesi sayesinde çözülen olayda gerçeği söylemek zorunda kalan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ehliyetsiz ve alkollü vaziyette araç kullanan şahıs ve yalan beyanda bulunarak suçu üstlenmek isteyen kardeşi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA