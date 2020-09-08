Alkolmetreye üfleyen okul servis şoförünün alkol oranı polisi bile şaşırttı!
Bursa'da trafikteki alkol uygulamasına takılan bir okul servis şoförü, alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan oran herkesi şaşırttı. Minibüs sürücüleri 0.20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, 3.96 promil alkolle olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.
Bursa Çekirge Meydanı'nda yaşanan olayda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekiplerinin denetimine takılan okul servis şoförü Çetin K.'nın alkolmetre oranı görenleri şoka uğrattı. 3.96 promil alkolle olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıkan sürücü gözaltına alınırken çağrılan çekici ile okul servisi otoparka çekildi.
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