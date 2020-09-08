Alkolmetreye üfleyen okul servis şoförünün alkol oranı polisi bile şaşırttı!

Bursa'da trafikteki alkol uygulamasına takılan bir okul servis şoförü, alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan oran herkesi şaşırttı. Minibüs sürücüleri 0.20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, 3.96 promil alkolle olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.