Alkolü fazla kaçıran Gökhan Mete ortalığı birbirine kattı! Önce arkadaşına ardından muhabire saldırdı!

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Bizimkiler dizisinde Nazan karakterine hayat vermiş olan Ayşe Kökçü'nün eşi olan tiyatro sanatçısı Gökhan Mete, Türkbükü'nde olay çıkardı. Alkolü fazla kaçıran Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etmesinin ardından hızını alamayarak kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

EĞLENCE TATSIZ SONLANDI

13 yıllık birlikteliklerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran Ayşe Kökçü ve Gökhan Mete'nin Bodrum'daki eğlenceleri tatsız sonlandı.

SAKİNLEŞEMEDİ

76 yaşındaki Mete, alkolü fazla kaçırmasının sonucunda kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma giderek büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Ayşe Kürkçü eşini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

MUHABİRİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Olay sırasında görüntülendiğini fark eden Gökhan Mete iyice sinirlenerek gazetecilere taşla saldırdı. Bir muhabirin boğazına yapışan Mete'yi bir tanıdığı ikna ederek aracına bindirmeyi başardı.

Türkbükü'nde olay çıkaran üçlü olay yerinden uzaklaştı.