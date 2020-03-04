ALKÜ ile GAÜ arasında işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında karşılıklı uluslararası işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

ALKÜ Senato Toplantı Salonu'nda imzalanan protokole ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas Naim Aytaçoğlu ile ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan katıldı. GAÜ yönetimi, protokol öncesinde ise Tıp Fakültesi ile ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaretlerde bulundu.

"Önemli bir protokolü imzaladık"

İşbirliği protokolü imza töreninde duyduğu memnuniyetini dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Gönül bağımızın kuvvetli olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin güzide üniversiteleri arasında yer alan Girne Amerikan Üniversitesi'nin kıymetli Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Haydar beyefendi ile karşılıklı görüşerek anlaşmaya vardığımız protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün, attığımız imzalar sadece kâğıtlara değil kalplere de atıldı. Yaptığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek ve desteklemek üzere, eğitim ve araştırma alanında materyal, akademik ve bilgi değişimi, araştırma ve eğitim personeli değişimi, öğrenci değişimi, akademik ve bilimsel alanlarda ortak etkinlikler, işbirliğine dayalı araştırma projeleri ve çalışmalar, ortak eğitim faaliyetleri gibi çeşitli konuları kapsıyor. Üniversitemiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar da, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesiyle bu protokolü imzalamaktan çok memnunuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu protokol işbirliğimizin başlangıcı olur ve bu başlangıç sizlerin de ziyaretiyle daha ileri aşamalara gider. Bizleri ağırlamanızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA