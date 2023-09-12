ALKÜ milli sporcusu Salih Korkmaz, Türkiye rekoru kırdı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz, 5 bin metre büyük erkekler yürüyüş branşında yeni bir rekora imza attı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
ALKÜ milli sporcusu Salih Korkmaz, Türkiye rekoru kırdı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz, 5 bin metre büyük erkekler yürüyüş branşında yeni bir rekora imza attı.

Atletizm Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Yarışları'nın finalleri İzmir Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Yarışlarda Salih Korkmaz, Büyük Erkekler kategorisinde rekor kırarak birinciliğe ulaştı.

Macaristan'daki dünya şampiyonasında 20 km'de olimpiyat kotası alan Salih Korkmaz, 5 bin metre erkekler yürüyüş yarışında 19.10.3'lük derecesi ile Türkiye rekorunu yeniledi. Milli sporcu, böylece elinde bulundurduğu 19.30'luk süresini 20 saniye geliştirdi. Rekorun ilgili talimatlar ile onaylandıktan sonra sisteme ekleneceği kaydedildi.

Rektör Türkdoğan'dan tebrik

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Salih Korkmaz'ın elde ettiği başarısında ALKÜ Ailesi olarak büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Salih göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Tebrikler Salih. Elde ettiğin başarılar sayesinde yoğun mesaimiz arasında bizlere moral oluyorsun. Seni kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmıştı

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ALKÜ öğrencisi ve milli sporcu Salih Korkmaz, 20 km yürüyüş branşında Türkiye'ye altın madalya kazandıran ve adını tarihe yazdıran ilk Türk sporcu olma başarısı elde etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Osmangazi’de kaykay coşkusu
Osmangazi’de kaykay coşkusu
Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Ege Yıldızları Kızlar Hokey takımı kupa almaya devam ediyor
Ege Yıldızları Kızlar Hokey takımı kupa almaya devam ediyor
Son Haberler
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bakıma alındı
Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bakıma alındı
Melikgazi Kayseri Basketbol ilk haftaya hazır
Melikgazi Kayseri Basketbol ilk haftaya hazır
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!