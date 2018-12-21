ALKÜ RTÜK Başkanı Yerlikaya’yı ağırladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilere, "Medya Okur-Yazarlığı" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğe, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, Genel Sekreter Fatih Özdemir, akademisyenler, daire başkanları, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Medya Okuryazarlığı Konferansına değinen RTÜK Başkanı Yerlikaya, yapılan ön hazırlık çalışmaları sonucunda Medya Okuryazarlığı konusundaki çalışmaları yürütmek üzere bazı üniversitelerden akademisyenlerin komisyon oluşturduğunu kaydetti. Komisyon çalışmalarında ABD ve Avrupa'daki örneklerin incelendiğini dile getiren Yerlikaya şöyle konuştu:

"Konuya ilişkin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı makaleler ve diğer çalışmalar detaylı bir biçimde değerlendirilmiştir. Bu noktada RTÜK ve Talim ve Terbiye Kurulu ortak bir irade göstererek "Orta Öğretim Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair İşbirliği Protokolü"nü imzalamışlardır. "İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı" 31 Ağustos 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 2006-2007 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 5 pilot ilde Medya Okuryazarlığı dersi okutulmaya başlanmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıflarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlamıştır. Ancak biz RTÜK olarak Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu olmasını istiyoruz."

Medya Okuryazarlığı dersinin öğrenciler üzerindeki etkisini, öğrencilerin ve öğretmenlerin bakış açısından hareketle tespit etmek amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, 2011 yılında Medya Okuryazarlığı Dersi Araştırması'nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Yerlikaya, "İki kısımdan oluşan araştırmanın birinci boyutunu öğrenciler oluşturmuştur. Dersin, öğrenciler üzerindeki etkisini test etmek için bu dersi alan öğrencilerin yanı sıra almayan öğrenciler de araştırmaya dahil edilerek iki grubun tutum ve davranışları arasındaki farklılıklara bakılmıştır. Araştırmanın ikinci boyutunu ise Medya Okuryazarlığı dersini veren öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın öğrencilerle ilgili olan birinci bölümü, 26 il merkezi ve bu illere bağlı 41 ilçede eğitim veren 100 ilköğretim okulunun 7'nci ve 8'inci sınıflarında okumakta olan 2 bin 515 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hafta içi 2 saat 50 dakika olan televizyon izleme süresi, hafta sonu 3 saat 8 dakikaya kadar çıkmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 66,6'sı, boş zamanlarını televizyon izleyerek geçirmektedir. Aynı araştırmada, öğrencilerin yüzde 98,7'sinin iletişim araçlarından televizyonu kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre televizyon, en çok kullanılan iletişim aracıdır. Medya Okuryazarlığı dersine konusunda araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 29,6'sının dersi çok yararlı, yüzde 38.9'unun da dersi yararlı bulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin yüzde 68,5'i, bu ders hakkında olumlu düşünceye sahiptir. Araştırmada, Medya Okuryazarlığı Dersini alan öğrencilerden, söz konusu dersin medyaya yönelik eleştirel bir bakış açısı kazandırdığını düşünenlerin oranının yüzde 71,9, ailece televizyon seyrederken kanal ve program seçiminde olumlu öneriler sunmasını sağladığını düşünenlerin oranının ise yüzde 61,2 olarak gerçekleştiği dikkat çekmektedir" dedi.

RTÜK'ün bir sansür kuruluşu olmadığını, etiğe aykırı bir durum halinde ceza ve yaptırım uygulayan bir yapıda olduğunu belirten Yerlikaya; bu konuda sadece RTÜK'ün değil, bilinçli izleyicilerin, program yapımcılarının da katkısı ile medya'daki olumsuz durumların giderilebileceğini ifade etti.

Programın sonunda Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya'ya Alaaddin Keykubat Mührünü takdim etti.

Kaynak: İHA