ALKÜ’de bu yıl 10 yeni bölüm açılacak

Eylül ayında yeni başlayacak eğitim-öğretim döneminde ALKÜ tarafından YÖK'e ilk defa öğrenci alınması için yapılan bölüm başvurularının tümüne onay geldi.

Yaklaşık dört yıl önce kurularak açtığı yeni fakülte ve bölümler ile büyümesini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da açtığı yeni bölümler ile ilk defa öğrenci alınacak bölüm sayısını artırıyor. Doluluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölümlerine bu yıl 10 yeni bölüm eklemeyi planlayan ve YÖK'e başvuran ALKÜ'nün tüm bölümlerine YÖK'ten onay geldi. Buna göre bu yıl Eylül ayında ilk defa öğrenci alacak bölümler şöyle:

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (ikinci öğretim), ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık , ALTSO Meslek Yüksekokulu Elektrik , Sosyal Hizmetler (birinci ve ikinci öğretim), Akseki Meslek YüksekokuluTapu Kadastro.

Kaynak: İHA