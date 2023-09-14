ALKÜ’den afet hemşireliği için önemli adım

Afet anı ve sonrasında hemşirelerin eğitimi için yapılacakların ilk kez masaya yatırıldığı Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen 1. Afet Hemşireliği Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) başladı.

Özellikle sağlık alanında yaptığı çalışmalar ve projelerle adından sıkça söz ettiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bu alandaki çalışma ve katkılarına tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ, Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen 1. Afet Hemşireliği Sempozyumuna konuyla ilgili önemli katkılar sağladı. Zoom programı üzerinden yapılan Sempozyumun açılış konuşması; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından yapılırken, Derneğin Başkanı olan ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü tarafından Afetlerde Hastane Öncesi Acil Hizmetler konusu masaya yatırıldı.

"Afet hemşireliği için önemli bir adım atıldı"

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş" da meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ithafen başlayan 1. Afet Hemşireliği Sempozyumu 14 Eylül'de sona erdi. Açılış konuşmasında afet durumlarında sağlık çalışanlarının önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Türkdoğan, "Böyle önemli bir sempozyumun oluşturulmasında emeği geçen başta sempozyum başkanımıza ve katılımcılara teşekkür ederim. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği Afet Yönetimi Çalışma Gurubu tarafından düzenlenen sempozyumdan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevini yürütmüş bir acilci olarak gurur duyuyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağlık çalışanlarımızın ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarına şahit olduk. Birçok afetin meydana gelme potansiyelinin bulunduğu bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için böyle bir sempozyumun yapılması son derece yerinde bir karar olduğunu önemle belirtmek istiyorum. Afetlerde meydana gelen can ve mal kayıpları da son yıllarda artıyor. Bununla ilgili de birçok çalışmalar yapılıyor. Afet zamanları acil durumlarda yapılan çalışmalar, kalite olarak artmakta lakin daha sonraki dönemlerine kadar irdelenmesi gerekiyor" dedi.

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"Katılımcıların buradan iyi notlar alacağını düşünüyorum"

Sempozyum incelediğimde A'dan Z'ye kadar her şeyin düşüldüğünü belirten Türkdoğan, "Hemşire arkadaşlarımızın buradan güzel notlar çıkaracağını düşünüyorum. Özellikle Kartal'daki binanın çökmesi sonrasında, Elazığ ve Malatya depremlerinde yönetici olarak bulunmam hasebiyle burada kurumların birbiriyle olan ilişkileri, arama kurtarma ekiplerinin UMKE ile birlikte koordinasyon sürecini yakından incelemiş olduk. Yine bu sempozyumda afetin ardından kurtarılan afetzedenin hastaneye nakil süreci ve hastanede hemşirelerin müdahalesi ve sonrasına taburcu olana kadar bir sürecin irdelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla katılımcıların buradan iyi notlar alacağını düşünüyorum. Bu vesile ile böyle bir önemli programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Afet hemşireliğinin geliştirilmesi çok önemli"

Sempozyumun ilk oturumu Dernek Başkanı ve aynı zamanda ALKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriye Ünlü'nün Başkanlığında başladı. Prof. Dr. Ünlü, sempozyumun önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz son yıllarda birçok doğal afet yaşanmıştır, yaşanmaya da devam etmektedir. Bu tür olaylarda afetzedelerde yaygın olarak görülen sorunlar kas iskelet sistemini içeren kırıklar, büyük organ yaralanmaları, künt travmalar, crush sendromudur. Yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda afetlerde hemşirelerin çok az kaynak ve destekle, net olmayan rollerle, zor kararlar aldıkları bu nedenle afet hemşireliği konusunda yeterliliklerinin geliştirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği olarak ülkemizde Afet hemşireliğinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1. Afet Hemşireliği sempozyumunu gerçekleştirdik" dedi.

Sempozyumun ilk oturumuna; Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ersel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi ve Afet Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatma Öz gibi alanında uzman farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan bilim insanları da katkı sağladı.

Alanında uzman isimler katkı sağladı

Sempozyumun ikinci bölümünde ise; Afetlerin Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Halk Sağlığı Önlemleri ve Epidemiyolojik İzlem, Toplum Temelli Afet Müdahaleleri, Afetlerde Etik İlkeler ve Değerler, Kırılgan ve Dezavantajlı Gruplara Yaklaşım ve Afetlerde Ekip iş Birliği ve Kriz Yönetimi gibi konular ele alındı. Sempozyuma yine alanında duayen olarak kabul edilen; Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltuk, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Kalanlar, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Naile Bilgili, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi önceki Dekanı Prof. Dr. Leyla Dinç, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Sütçü, Medipol Hastanesi Göğüs Cerrahı ve UMKE Üyesi Prof. Dr. Sedat Gürkök tarafından önemli bilgiler sunuldu. Sempozyum sonrası katılımcılara katılım belgesi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)