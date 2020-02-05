ALKÜ’lü öğrenci 4 yarışmadan 8 madalya ve bir kupayla döndü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Murat Kankaya, katıldığı 4 yarışmadan, 8 madalya ve 1 kupa ile döndü.

ALKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi Murat Kankaya katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan 8 madalya ve 1 kupa ile döndü. 44 ülkenin katıldığı ve kıtalararası en büyük yarışma olarak kabul edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, 13 ülkenin katılımlarıyla gerçekleşen Denizli Uluslararası Gastronomi Yarışması, 37 ülkenin yarıştığı Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali- GASTRO Antalya ve yedi bölgeden 33 üniversitenin katılım gösterdiği Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği ( AGEB) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Kankaya, AGEB tarafından organize edilen yarışmada "En İyi Üniversite" seçilerek kupayı ALKÜ'ye kazandırdı.

Elde ettiği başarılardan dolayı öğrencisi Murat Kankaya'yı ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak ile birlikte makamında kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, önemli başarılar ile Kankaya'nın ALKÜ'yü gururlandırdığını dile getirdi. Kalan, "Öğrencilerimizin elde ettiği her başarı bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Bizler onların böylesi başarılara imzalarını atabilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği verme gayesindeyiz. Henüz birinci sınıf öğrencisi olmasına karşın bu başarıları elde etmesini de ayrıca takdir ediyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında da başarılar dilerim" dedi.

Ziyaretin sonunda Rektör Kalan, Murat Kankaya'ya günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA