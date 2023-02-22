Alladum Kolimba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alladum Kolimba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alladum Kolimba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alladum Kolimba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alladum Kolimba 11 Ağustos 1987 tarihinde Maroua şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alladum Kolimba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Alladum Kolimba, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alladum Kolimba'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alladum Kolimba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alladum Kolimba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
Alladum Kolimba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alladum Kolimba şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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