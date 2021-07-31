Allah Afatından Korusun

Ülkemiz son zamanlarda peş peşe gelen bir takım afetlere maruz kaldı. Deprem, yağmur ve sel, orman yangınları, kuraklık gibi Doğal afetlerden pek çok yöremiz zarar gördü.

Âfâtı semaviye ve arziye/Semavi ve Arazi âfât; Gökten ve yerden gelen belâlar, musibetlerdir. Bunların bir kısmı insan iradesi dışında zuhur eden deprem, tsunami, kasırga, yağmur ve sel gibi felaketlerdir.

Arazi-yerden gelen afetlerinde bazıları insan kaynaklı afetlerdir. Yangınlarda bu tür bazen kasıtlı bazen ihmal sonucu oluşan felaketlerdendir.

Ülkemiz son bir yıl içinde, Elazığ ve Malatya depremlerinin yaralarını sararken, Rize Artvin yörelerinde art arda sel felaketleri oluştu. Ölen vatandaşlarımızın yanında pek çok maddi hasar meydana geldi.

Akabinde Antalya, Mersin, Adana, Muğla başta olmak üzere 21 İl de 98 noktada geniş çaplı orman yangınları peyda etti. Ormanlık alan sınırlarındaki pek çok yerleşim alanına da yangın sirayet etti.

Orman yangınlarında da can kayıpları olduğu gibi pek çok vatandaşımız da yaralandı. Ormanlık alanda bulunan pek çok canlı hayvan da muhtemelen zarar görüp telef oldu. Geniş çaplı maddi hasar var.

Bugün itibariyle basına yansıyan bilgilere göre; 28-31 Temmuz 2021 tarihli 21 il orman yangınlarında 88 yangın kontrol altında, 10 noktadaki yangında da söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Bu ara vatandaşlarımızdan can kayıpları oldu. Sel felaketi ve orman yangınlarında vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara da acil şifalar dileriz.

Devletimiz en üst düzeyde ilgili kurum ve birimleriyle afet bölgelerine ulaşıp gerekli müdahale ve kurtarma çalışmalarını cansiperane bir şekilde yaptı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse ilgili bakanlar, maddi hasar gören vatandaşlara yardım edileceğini beyan ettiler. Hasar tespitlerinin ardından ödemelere başlanacağını, hatta bazı yerlerde kısmi ödemelerin başlandığını da ifade ettiler.

Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin. Kolay değil, bir buçuk yıldır küresel salgınla mücadele eden Devletimiz, pandemi ile mücadelede tedavi ve aşı için bile çok büyük harcamalar yaptığı bilinmektedir.

Bu pandemi sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilenen kurumlar, esnaf, tüccar ve vatandaşlarımıza maddi desteklerde bulunurken, sel ve yangın hasarlarıyla yüz yüze geldi.

Devlet-Millet anlayışımızda, kadim kültürümüzde var olan ‘’İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’’ düsturunca yaralar sarılmaktadır.

Diğer taraftan kuraklık afetiyle de yüz yüzeyiz.

Son yıllarda ülkemizi tehdit eden kuraklık afeti ile de karşı karşıyayız. Bilindiği gibi Türkiye’nin buğday ambarı Konya, Konya’nın da tahıl membaı Yunak çevresi olarak bilinir.

Bu ilçemiz yöresinin yüzde doksanı tarımla geçinmektedir. Özellikle Turgut eli (Eskiden Nahiye idi) ne bağlı 8 pare köy tamamen tarımla uğraşmaktadır.

Bu yıl kuraklık nedeniyle Turgut eli köyleri tarlalarına biçer-döğerleri dahi sokamadılar. Bu insanların tek geçim kaynağı kuru tarım. Harman zamanı alabildikleri mahsul ile bir yıllık ihtiyaçlarını gidermektedirler.

Ancak bu yıl kuraklık sebebiyle mağdur durumdalar. Yapı ve karakter olarak bu yöre insanının kahır ekseriyeti gidip te derdini devlet kapısında dile getirmezler.

Mayıs-Haziran aylarında ilgili birimler inceleme yapıp kuraklık tespitinde bulunmuşlar. İlçe Tarım Müdürlükleri Köy/Mahalle muhtarlıklarından durum beyanı-Dilekçe almışlar. Akabinde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta ‘’MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni’’nde konuştu. (04.06.2021)

Başkan Erdoğan ‘’Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz’’ dedi.

‘’Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 TL'ye kadar destekleme ödemesi gerçekleştireceğiz’’ dedi. 04.06.2021

Yöre halkından edindiğim bilgiye göre; henüz kuraklık yardımıyla ilgili bir gelişme olmadı. Dileriz Devlet yetkililerimiz ve ilgili birimlerimiz bu bölgemizin yaralarını da saracağına inanıyoruz.

Son orman yangınlarında insan kaynaklı bir kasıt varsa ilgili birimlerimizin tespit edip faillerini Adalete teslim edeceğine inanıyoruz.

Allah ülkemizi, milletimizi ve İslam beldelerini semavi arazi afetlerden korusun.

Abdullah YADİGAR-31/07/2021