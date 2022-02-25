Allah Aşkına ne demek, TDK'ya göre Allah Aşkına kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Allah aşkına ne demek? Allah aşkına TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Allah aşkına kelimesi. Peki Allah aşkına ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Allah aşkına nedir, Allah aşkına kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALLAH AŞKINA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Allah aşkına kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Allah aşkına kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ant vermek veya yalvarmak için `Allah'ını seversen` anlamında kullanılan bir söz



ALLAH AŞKINA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Allah aşkına bildiğin gibi yap!

