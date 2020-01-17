Sonunda her ünlünün başına gelen Czn Burak'ın da başına geldi. Twitter'da öldüğüne dair hashtag açıldı.

Ünlü bir restoran zinciri sahibi olan şef Burak Özdemir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden… Çektiği esprili yemek tarifleri videoları ile beğeni toplayan ve geniş bir kitle tarafından takip edilen Burak Özdemir, dün akşam sosyal medyada hiç beklemediği paylaşımlarla karşılaştı.

PEK ÇOK ÜNLÜNÜN BAŞINA GELİYOR

Twitter üzerinden açılan ‘Allah Rahmet Eylesin Czn Burak’ başlıklı hashtag altında kendisinin öldüğüne dair çok sayıda paylaşımı gören Özdemir, attığı mesaj ile hakkında çıkartılan haberleri yalanladı. Ünlü şef çocukluk fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:

“Allah'a şükür ölmedim teşekkür ederim güzel mesajlarınız İçin sanırım bazı arkadaşların canı sıkılmış şaka yapmak istemişler.”

Bir başka takipçisi onu ziyaret ederek anlık fotoğraf paylaşırken, Czn Burak’la ilgili hashtag uzun süre TT listesinde ilk sırada kaldı.