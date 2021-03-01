Allah yolunda kurban olacak deyip oğlunun boynunu kesti!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağlık memuru olarak görev yapan 42 yaşındaki Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu A.O.A.'yı, Allah yolunda kurban ettiği gerekçesiyle ormanlık alana götürerek boğazını kesti. Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Yusuf A.'nın ifadesinde anlattıkları kan dondurdu.

ÇOCUĞU KANLAR İÇİNDE BIRAKIP TESLİM OLMAYA GİTTİ

Çaycuma Devlet Hastanesi, Acil Servis bölümünde çalışan sağlık memuru Yusuf A., geçtiğimiz gün oğlunu da yanına alarak aracıyla ormanlık alana gitti. Veli köyü yolundaki ormanlık alanda oğlu ile birlikte araçtan inen adam, yanındaki bıçakla oğlunun ensesini kesti.

Olayın ardından jandarmaya giderek teslim olan Yusuf A.'nın gösterdiği yere ulaşan ekipler, kanlar içinde olan bilinci kapalı çocuğu derhal Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk etti. Yoğun bakımda tedavisi süren A.O.A.'nın babası Yusuf A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"İNTİHAR GİRŞİMİM BAŞARISIZ OLUNCA RÜYAMDA GÖRDÜM"

İfadesinde kendisini Allah yoluna adadığını söyleyen 42 yaşındaki Yusuf A., geçtiğimiz günlerde kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu ancak bu girişimin başarısız olduğunu belirtti. Olayın yaşandığı gece rüyasında çocuğunu Allah'a kurban etmesinin istendiğini söyleyen Yusuf A., oğlunu araca bindirerek ormanlık alana götürdüğünü itiraf etti.

"OĞLUM DA KABUL ETTİ"

Yoldayken oğluna, onu Allah yolunda kurban edeceğini söylediğini ve oğlunun da bu isteği kabul ettiğini öne süren Yusuf A., oğlunu önüne oturttuktan sonra kasaptan aldığı bıçakla ensesini kestiğini, montla üzerini örttükten sonra da karakola gidip oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olduğunu ifade etti. Pişman olmadığını dile getiren Yusuf A., "Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

Yusuf A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.