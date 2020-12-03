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  3. Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City'i devirdi!

Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City'i devirdi!

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Zorya konuk ettiği Leicester City'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Zorya konuk ettiği Leicester City'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golü 84. dakikada Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.

Leicester City forması giyen milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 17. dakikada sakatlanan Çağlar, yerini Fofana'ya bıraktı.

Leicester City bu sonuçla G Grubu'nda 10 puanla liderliğini korurken, Zorya ise 6 puanla 3. sıraya yerleşti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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