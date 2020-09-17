Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Lugansk'ın en pahalı transferi olacak!

Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken bu sezon transferde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçen sezon sarı-lacivertlilere katılan Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giymişti. Oyuncunun gelişmesi için bir kiralama formülü daha kullanacak olan Fenerbahçe, Zorya Lugansk ile satın alma opsiyonlu kiralık için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Allahyar transferi için kulüp tarihi boyunca transfere 1 milyon 950 bin Euro harcayan Zorya Lugansk ile anlaşma sağlandı. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro.

Allahyar, Fenerbahçe'de şimdiye kadar 3 maçta 96 dakika forma giyerken, İstanbulspor'da da 11 maça çıktı ve 1 gol attı.

Zorya Lugansk, transfermarkt verilerine göre, kulüp tarihi boyunca, transfere sadece 1 milyon 950 bin Euro harcadı.

Allahyar transferi gerçekleştiği taktirde, kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu olacak.