Allan Arigoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Arigoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Arigoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Arigoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Arigoni 4 Kasım 1998 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Arigoni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Allan Arigoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Arigoni'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Allan Arigoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan Arigoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Allan Arigoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Arigoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Lugano

Allan Arigoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Arigoni şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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