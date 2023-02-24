Allan Eleouet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Eleouet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Eleouet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Eleouet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Eleouet 29 Temmuz 1994 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsviçre,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Eleouet Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSMA yapmaktadır. Allan Eleouet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Eleouet'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Allan Eleouet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan Eleouet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allan Eleouet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Eleouet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Bavois

1 Temmuz 2015 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2019 yılında Stade-Lausanne

3 Ağustos 2020 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

Allan Eleouet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Eleouet şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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