Allan Godoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Godoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Godoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Godoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Godoi 4 Nisan 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Allan Godoi Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Godoi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pantera yapmaktadır. Allan Godoi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 17 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Allan Godoi'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Allan Godoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan Godoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allan Godoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Godoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2019 yılında Volta Redonda

10 Ocak 2020 yılında Madureira-RJ

17 Eylül 2020 yılında Sampaio Corrêa

Allan Godoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Godoi şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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