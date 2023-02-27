Allan Grun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Grun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Grun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Grun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Grun 22 Ocak 1998 tarihinde Forbach şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Grun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MH Sportsmanagement yapmaktadır. Allan Grun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Grun'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Allan Grun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan Grun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allan Grun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Grun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz U19

2 Şubat 2018 yılında FC Sion U21

18 Şubat 2019 yılında Chaux-de-Fonds

30 Haziran 2019 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Allan Grun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Grun şuan US Hostert takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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