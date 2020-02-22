Bir zamanlar Burcu Esmersoy ile aşk yaşadığı söylenen Allan Hakko magazini yakından takip eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Peki Alllan Hakko kimdir? Burcu Esmersoy'un eski sevgilisi kaç yaşında? Nereli? Tüm merak edilenler haberimizde...

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın aşkı belgelendi!

ALAN HAKKO KİMDİR? EVLİ Mİ?

Dünyaca ünlü bir markanın veliahtı olan Allan Hakko bir iş insanıdır. Allan Hakko,Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu.

Aile, ünlü Vakko markasının sahibidir. Allan Hakko'nun, Romina Hakko Garih ve Pia Hakko Yeşil adında iki kız kardeşi vardır.

Babası Jeff Hakko'nun denize olan merakı sayesinde su sporlarına yönelmiştir. Bir sıralar da tekvando yaptığı bilinmektedir. Yoğun olarak spor yaparken bir yandan da markalarında yönetim kurulunda çalışmaktadır. Bunun dışında özel hayatını paylaşmayı tercih etmeyen Allan Hakko daha önce Azer Polat ile evlenmiş ve 2015 yılında evliliklerini sonlandırmışlardı. Çiftin Benjamin adında oğulları var.

Allan Hakko'nun kaç yaşında olduğu ya da nereli olduğu konusunda net bir bilgi yoktur. Bilgiler gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur.

Burcu Esmersoy'un detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Burcu Esmersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kaç defa evlendi?

ALLAN HAKKO VE BURCU ESMERSOY AŞK MI YAŞIYOR?

Burcu Esmersoy’un 2020 yılında aşkı ortaya çıktı. Esmersoy daha önce boşandığı eşiyle sık sık gündeme gelmişti. Burcu Esmersoy eşinden boşanmasının ardından kimseyle birlikte görüntülenmemişti. Bir süre aşktan uzan kalan Esmersoy’un Allan Hakko ile aşk yaşadığı gündeme geldi.

Burcu Esmersoy, Berk Subayatmaz’la boşanmasının ardından Allan Hakko ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Allan Hakko Vakko markasının veliahdı olarak anılıyor.

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dediği köşesinden aşk bombasını patlattı...

Bülent Cankurt'un o yazısı şu şekildeydi:

Çocukluk yıllarına ait acılarla dolu gerçeğiyle hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var! 481 gün evli kaldığı ve 7 Eylül'de boşandığı eşi Berk Subayatmaz'dan sonra, Burcu Esmersoy da aşk orucunu bozdu. Güzel sunucunun, yaklaşık bir hafta önce kalbinin kapısını araladığı kişi de, boşandığı eşi gibi sosyetik bir isim: Vakko'nun veliahdı Allan Hakko...

BURCU ESMERSOY BU İDDİA HAKKINDA NE DEDİ?

Geçtiğimiz o dönem ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzen Burcu Esmersoy, 'Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açtığı' iddiası hakkında konuştu.

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Makyajsız ve doğal hali ile görüntülenmekten kaçınmayan 43 yaşındaki güzel, Markalar Sokağı'nda karşılaştığı gazetecilere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Milliyet'in haberine göre; Esmersoy, muhabirlerin magazin gündemine bomba gibi düşen Allan Hakko aşkını sorması üzerine gülümsemişti. Ünlü sunucu, "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" demekle yetinmişti.

Başka soru almayan Burcu Esmersoy, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapmaya devam etmişti.