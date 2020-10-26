Survivor yarışması ile adını duyuran sonrasında oyunculuk yapmaya başlayan Merve Oflaz Vakko'nun varisi Allan Hakko, önceki akşam ilk kez bir mekan çıkışı bir arada görüntülendi.

Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz, yaz boyunca sık sık aynı mekanda görüldüğü Allan Hakko ile önceki akşam Etiler Papermoon'da ilk kez birlikte görüntülendi.

Merve Oflaz ile Allan Hakko hakkında çıkan aşk iddialarına o dönem sert bir tepki gösteren Merve Oflaz, "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek haberi yalanlamıştı.

Allan Hakko daha önce Burcu Esmersoy bir birliktelik yaşamıştı. Ancak ikilinin aşkı kısa sürmüştü.