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  3. Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın aşkı belgelendi!

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın aşkı belgelendi!

Burcu Esmersoy'un eski sevgilisi Vakko'nun varisi Allan Hakko, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı eski survivor şampiyonu Merve Oflaz ile ilk kez birlikte görüntülendi. Oflaz, hakkında çıkan aşk iddialarını "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek yalanlamıştı.

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın aşkı belgelendi!

Survivor yarışması ile adını duyuran sonrasında oyunculuk yapmaya başlayan Merve Oflaz Vakko'nun varisi Allan Hakko, önceki akşam ilk kez bir mekan çıkışı bir arada görüntülendi. 

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın aşkı belgelendi!

Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz, yaz boyunca sık sık aynı mekanda görüldüğü Allan Hakko ile önceki akşam Etiler Papermoon'da ilk kez birlikte görüntülendi.

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın aşkı belgelendi!

Merve Oflaz ile Allan Hakko hakkında çıkan aşk iddialarına o dönem sert bir tepki gösteren Merve Oflaz, "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek haberi yalanlamıştı.

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın aşkı belgelendi!

Allan Hakko daha önce Burcu Esmersoy bir birliktelik yaşamıştı. Ancak ikilinin aşkı kısa sürmüştü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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