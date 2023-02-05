Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan 3 Mart 1997 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Allan Rodrigues de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Allan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Allan'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Allan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/allan_.souza/

Allan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Allan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Liverpool U21

2 Eylül 2015 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2015 yılında Liverpool U21

18 Ocak 2016 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2016 yılında Liverpool U21

5 Ağu 2016 yılında Hertha Berlin

30 Haziran 2017 yılında Liverpool U23

31 Ağu 2017 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2018 yılında Liverpool U23

25 Temmuz 2018 yılında E. Frankfurt

31 Ocak 2019 yılında Liverpool U23

15 Şubat 2019 yılında Fluminense

31 Aralık 2019 yılında Liverpool U23

8 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

Allan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Allan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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