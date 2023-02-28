Allan Kyambadde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Kyambadde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Kyambadde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Kyambadde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Kyambadde 15 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Kyambadde Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Allan Kyambadde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Kyambadde'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Allan Kyambadde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan Kyambadde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allan Kyambadde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Kyambadde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vipers SC

1 Temmuz 2016 yılında Express FC

1 Ağustos 2018 yılında Kampala CC

8 Ağustos 2019 yılında El Gouna

27 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Allan Kyambadde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Kyambadde şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Allan Kyambadde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

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