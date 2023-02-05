Allan Linguet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Linguet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Linguet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Linguet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Linguet 17 Ağu 1999 tarihinde Sèvres şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Linguet Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supernova Management yapmaktadır. Allan Linguet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Allan Linguet'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Allan Linguet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/laalou_95/

Allan Linguet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan Linguet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allan Linguet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Linguet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında VAFC U19

1 Temmuz 2018 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

Allan Linguet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Linguet şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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