Allan Mcgregor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Mcgregor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Mcgregor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Mcgregor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Mcgregor 31 Ocak 1982 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Allan James McGregor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Mcgregor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Allan Mcgregor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Allan Mcgregor'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Allan Mcgregor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/therealgreegsy1

Allan Mcgregor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan Mcgregor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Allan Mcgregor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Mcgregor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2001 yılında Glasgow Rangers

1 Ağu 2004 yılında St. Johnstone

31 Aralık 2004 yılında Glasgow Rangers

1 Ağu 2005 yılında Dunfermline A.

30 Haziran 2006 yılında Glasgow Rangers

26 Temmuz 2012 yılında Beşiktaş

2 Temmuz 2013 yılında Hull

18 Ocak 2017 yılında Cardiff

31 Mayıs 2017 yılında Hull

1 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

Allan Mcgregor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Mcgregor şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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