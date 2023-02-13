Allan Nyom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Nyom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Allan Nyom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Allan Nyom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Allan Nyom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Nyom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Allan Nyom

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Nyom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Nyom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Nyom 10 Mayıs 1988 tarihinde Neuilly-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Allan-Roméo Nyom şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Nyom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Allan Nyom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Nyom'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Allan Nyom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AllanNyom

http://www.instagram.com/allannyom/

Allan Nyomboyu ve yaşı kaç

Allan Nyom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan Nyom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Allan Nyom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Nyom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AC Arles-Avignon

1 Temmuz 2009 yılında Udinese

1 Ağu 2009 yılında Granada

30 Haziran 2012 yılında Udinese

1 Temmuz 2012 yılında Granada

30 Haziran 2015 yılında Udinese

14 Temmuz 2015 yılında Watford

31 Ağu 2016 yılında West Brom

17 Ağu 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında West Brom

24 Temmuz 2019 yılında Getafe

28 Ocak 2022 yılında CD Leganés

Allan Nyom kimdir

Allan Nyom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Nyom şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Choisy-le-Roi

Allan Nyom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 18 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Allan Nyom nereli

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