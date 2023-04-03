Allan Salapatek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Salapatek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Allan Salapatek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Allan Salapatek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.