Allan Salapatek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Salapatek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Salapatek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Allan Salapatek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Allan Salapatek 10 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Allan Salapatek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Salapatek'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Allan Salapatek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Allan Salapatek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ekim 2022 yılında Karvina U19
Allan Salapatek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Allan Salapatek şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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