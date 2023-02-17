Allan Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Sousa 27 Ocak 1997 tarihinde Registro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Allan Goncalves Sousa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Sousa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Allan Sousa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Sousa'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Allan Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Allan Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2016 yılında Al-Arabi SC

1 Ağu 2016 yılında Al-Markhiya SC

31 Ocak 2017 yılında Vejle BK

16 Temmuz 2019 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2020 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK

Allan Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Sousa şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Independente Futebol Clube

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.