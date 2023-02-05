Allan Tchaptchet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Tchaptchet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Tchaptchet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Tchaptchet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Tchaptchet 21 Aralık 2001 tarihinde Besançon şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wandja Allan Tchaptchet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Tchaptchet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Allan Tchaptchet, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Allan Tchaptchet'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Allan Tchaptchet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan Tchaptchet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allan Tchaptchet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Tchaptchet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2020 yılında Southampton B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Grenoble

Allan Tchaptchet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Tchaptchet şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Jura Dolois Football (2007-2009), Promo Sport Dole Crissey (2009-2013), Cergy Pontoise FC (2013-2015), AJ Auxerre (2015-2018), Southampton FC (2018-2020)

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