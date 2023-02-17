Allan Tshimanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Tshimanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Allan Tshimanga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Allan Tshimanga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Allan Tshimanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Tshimanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Tshimanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Tshimanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Tshimanga 5 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur.  Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Tshimanga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Allan Tshimanga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Allan Tshimanga'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Allan Tshimangaboyu ve yaşı kaç

Allan Tshimanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan Tshimanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Allan Tshimanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Tshimanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KVK Ninove

Allan Tshimanga kimdir

Allan Tshimanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Tshimanga şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Allan Tshimanga nereli

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