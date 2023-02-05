Allanzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allanzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allanzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allanzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allanzinho 4 Nisan 2000 tarihinde Bertioga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Allan Victor Oliveira Mota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allanzinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Allanzinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına - tarihinde katılmıştır. Allanzinho'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Allanzinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/allan_victor11/

Allanzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allanzinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allanzinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allanzinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Santos B

14 Haziran 2021 yılında Guarani

30 Kasım 2021 yılında Santos FC

15 Ağu 2022 yılında Tombense

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

Allanzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allanzinho şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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