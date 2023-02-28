Allasana Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allasana Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allasana Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allasana Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allasana Doumbia 28 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allasana Doumbia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tamegnon Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Allasana Doumbia'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Allasana Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allasana Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allasana Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allasana Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında M. Petah Tikva

27 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2022 yılında Shirak Gyumri

Allasana Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allasana Doumbia şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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