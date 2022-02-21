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Allegro ne demek, TDK'ya göre Allegro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Allegro kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Allegro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Allegro nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Allegro kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Allegro ne demek, TDK'ya göre Allegro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Allegro ne demek? Allegro TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi allegro kelimesi. Peki allegro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre allegro nedir, allegro kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ALLEGRO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Allegro kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre allegro kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlı, neşeli ve hızlı bir biçimde (çalınarak)

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