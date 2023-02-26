Allen Ababio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allen Ababio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allen Ababio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allen Ababio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allen Ababio 22 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allen Ababio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Allen Ababio'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Allen Ababio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allen Ababio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allen Ababio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allen Ababio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allen Ababio şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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