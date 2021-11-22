Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya rekabet içerisine giriyor. Cuma günleri haftanın finali yapılıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi. Türk kültürünün sevilen tatlıları arasında yer alan burma tatlısı, klasik halinden farklı olarak "allı burma tatlısı" olarak istendi. Haberimizde bu lezzetli allı burma tatlısının tarifine yer veriyoruz. Bu bağlamda, Allı burma tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta allı burma tatlısı tarifi ve detayları...

ALLI BURMA TATLISI MALZEMELER

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

Allı burma içi için:

Yarım kilo ceviz yada fındık

Allı burma açmak için:

Nişasta

Allı burma üzeri için:

250 gram tereyağı

Allı burma şerbet için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Biraz limon

ALLI BURMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur ve yarım saat dinlendirilir.

Sonrasında eşit olarak bölünür. Açılacak boyuta kendiniz karar vermelisiniz.

Bir yufka açılarak üzerine ceviz serpilir.

Sonrasında yufka ortadan ikiye bölünür. Oklavaya sarılıp iki ucundan büzülür.

Oklavadan çıkarılarak istediğiniz boyutta kesilir ve yağlanmış fırın tepsisine sıralanır.

Tepsi dolana kadar ve hamurlar bitene kadar bu işleme devam edilir.

Üzerine erimiş tereyağı gezdirilerek önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

Şerbet hazırlanır ve 10 dakika kadar kaynatılır. Üzerine limon suyu ilave edilerek 10 dakika daha kaynatılır.

Tatlı ılık şerbet sıcakken tatlıya dökülür. Soğuk servis edilir.

Afiyet olsun...