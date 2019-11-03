Allianz Türkiye, 41. İstanbul Maratonu’nda eğitime destek için koştu

Allianz Türkiye, Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu olan ve bu yıl 41. kez düzenlenen İstanbul Maratonu'nda bir kez daha iyilik için koştu. Maratona 340 kişilik ekiple katılan Allianz Türkiye, koşucularının maraton öncesinde yürüttüğü bireysel kampanyalarla çocukların eğitimine destek olmak amacıyla 2 haftada 118.271 liralık bağış topladı.

Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın öncülerinden olan Allianz Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 41. İstanbul Maratonu'nda, çocukların eğitimine destek için koştu. Allianz Türkiye koşu takımı üyeleri maratona katılarak, kurumsal sosyal sorumluluk programı "Allianz Motto Hareket" kapsamında iş birliği yaptığı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı (TEGV) desteklediler.

106 ülkeden yaklaşık 37 bin civarında sporcu ile çok sayıda koşucunun katıldığı 41. İstanbul Maratonu, bu yıl "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganı ile 3 Kasım'da düzenlendi. Allianz Türkiye maratonda, aralarında Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolgan Gürkan ve Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin'in yanı sıra acente ve çalışanlarının yer aldığı 340 kişilik ekiple yer aldı. Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu olan İstanbul Maratonu'nda Allianz Türkiye koşu takımı üyeleri maraton öncesinde yürüttüğü bireysel kampanyalarla 2 haftada 118.271 liralık bağış topladı. Koşu sonrası 2 hafta daha devam edecek kampanya ile Allianz Türkiye çalışanları ve acenteleri, toplanan bağış miktarını daha da artırmayı hedefliyor.

Çocukların geleceğini güvence altına alma hedefiyle çalışmalarına devam eden Allianz Türkiye, İstanbul Maratonu'na ilk kez katıldığı 2016 yılında 35 bin lira bağış toplamıştı. Geçen yılki maratona çalışanlarından ve acentelerinden oluşan 260 kişilik gönüllü bir ekiple katılan Allianz Türkiye, maratonun en kalabalık koşu takımını oluşturmuştu. Allianz Türkiye, 2000'e yakın bağışçısı ile özel şirketler arasında en fazla bağışçıya ulaşan ve 129 bin lirayla maratona en çok bağış toplayan şirket olmuştu.

Kaynak: İHA