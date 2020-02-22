Burcu Esmersoy ile adı aşk yaşadığı söylenen Alla Hakk internette araştırılmaya başlandı. Peki Alllan Hakko kimdir? Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi kaç yaşında? Nereli? Tüm merak edilenler haberimizde...

ALAN HAKKO KİMDİR?

Dünyaca ünlü bir markanın veliahtı olan Allan Hakko bir iş insanıdır.Allan Hakko,Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu.

Allah Hakko'nun kaç yaşında olduğu ya da nereli olduğu konusunda net bir bilgi yoktur. Bilgiler gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur.Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır.Ablası ve babaanesinle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.

ALLAN HAKKO VE BURCU ESMERSOY AŞK MI YAŞIYOR?

Burcu Esmersoy’un yeni aşkı ortaya çıktı. Esmersoy daha önce boşandığı eşiyle sık sık gündeme gelmişti. Burcu Esmersoy eşinden boşanmasının ardından kimseyle birlikte görüntülenmemişti. Bir süre aşktan uzan kalan Esmersoy’un yeni sevgilisi belli oldu.

Burcu Esmersoy, Berk Subayatmaz’la boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Bir süre ilişki yaşamayan güzel sunucunun yeni sevgilisinin kim olduğu belli oldu. Burcu Esmersoy’un Allan Hakko ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Allan Hakko Vakko markasının veliahdı olarak anılıyor.

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dediği köşesinden aşk bombasını patlattı...

Bülent Cankurt'un o yazısı şu şekildeydi:

Çocukluk yıllarına ait acılarla dolu gerçeğiyle hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var! 481 gün evli kaldığı ve 7 Eylül'de boşandığı eşi Berk Subayatmaz'dan sonra, Burcu Esmersoy da aşk orucunu bozdu. Güzel sunucunun, yaklaşık bir hafta önce kalbinin kapısını araladığı kişi de, boşandığı eşi gibi sosyetik bir isim: Vakko'nun veliahdı Allan Hakko...