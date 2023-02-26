Ally Msengi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ally Msengi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ally Msengi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ally Msengi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ally Msengi 20 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Ally Hussein Msengi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ally Msengi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Ally Msengi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ally Msengi'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ally Msengi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ally Msengi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ally Msengi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ally Msengi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Stellenbosch FC

21 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2022 yılında Swallows FC

Ally Msengi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ally Msengi şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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