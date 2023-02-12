Ally Roy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ally Roy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ally Roy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ally Roy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ally Roy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ally Roy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ally Roy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ally Roy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ally Roy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ally Roy 26 Temmuz 1997 tarihinde Airdrie şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alistair Roy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ally Roy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Ally Roy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ally Roy'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ally Royboyu ve yaşı kaç

Ally Roy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ally Roy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Ally Roy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ally Roy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hearts FC U20

10 Ekim 2014 yılında Preston AFC

1 Ocak 2015 yılında Hearts FC U20

31 Temmuz 2015 yılında East Stirlingshire FC

2 Ocak 2016 yılında Hearts FC U20

19 Ağu 2016 yılında Stenhousemuir

15 Mayıs 2017 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2017 yılında Heart of Midl.

18 Temmuz 2017 yılında Dumbarton FC

14 Ocak 2018 yılında Heart of Midl.

9 Şubat 2018 yılında Sligo Rovers

30 Haziran 2018 yılında Heart of Midl.

6 Temmuz 2018 yılında Derry City

31 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2019 yılında Airdrieonians

1 Temmuz 2021 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2022 yılında Glentoran

10 Ocak 2023 yılında Morton

31 Mayıs 2023 yılında Glentoran

Ally Roy kimdir

Ally Roy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ally Roy şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kilsyth Rangers FC, Stirling Albion FC, Heart of Midlothian FC (2014-2017)

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Ally Roy nereli

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