Allyson Cristian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allyson Cristian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allyson Cristian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Allyson Cristian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Allyson Cristian 6 Ağustos 1996 tarihinde Nova Era şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Allyson Cristian Oliveira da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Allyson Cristian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Allyson Cristian'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Allyson Cristian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Allyson Cristian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Votuporanguense
1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2018 yılında Doze FC
30 Ağustos 2019 yılında KF Devolli
22 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz
21 Ocak 2022 yılında KS Burreli
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2023 yılında KS Burreli
Allyson Cristian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Allyson Cristian şuan KS Burreli takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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