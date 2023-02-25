Allyson Cristian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allyson Cristian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Allyson Cristian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Allyson Cristian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.