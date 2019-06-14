Alman Bild Gazetesi'nden S-400 ve Türkiye haberi!

Alman Bild Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik” sözlerini değerlendirdi.

"ERDOĞAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN ÖFKESİNE RAĞMEN ANLAŞMAYI İMZALADI"

Türkiye’nin, ABD ile uzun süredir devam eden krize rağmen S-400’ü alma kararı aldığını yazan Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin öfkeleneceğini dikkate alarak bu anlaşmayı imzaladığını ifade etti.

ABD’nin, bu anlaşma yüzünden Türk pilotlarına F-35 eğitimini kestiğini hatırlatan gazete, Washington’un, S-400 sisteminin NATO uçaklarıyla ilgili bilgi toplayabileceğinden korktuğunu belirtti.

BATI'NIN TÜRKİYE'Yİ S-400'LERDEN VAZGEÇİRME ÜMİDİ KALMADI

ABD ve Batı medyası uzun süredir S-400 konusunda Türkiye'ye karşı tehdit dilini kullanıyor, Türkiye'nin bu anlaşmadan vazgeçebileceğini vurguluyorlardı.

Ancak Bild'in son yaptığı haberle, artık Batı'nın da Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçirme ümidinin kalmadığı anlaşıldı.

"ERDOĞAN BİLİNÇLİ OLARAK ÇATIŞMAYA GİRİYOR" DEDİLER

Bild Gazetesi'nin, çatışmaya giren ve gerginliği artıran tarafın Türkiye olduğunu öne sürmesi ise dikkat çekti.

Gazete, Türkiye'nin Suriye sınırında kurulmak istenen PKK terör devletini, teröristlere gönderilen binlerce tır silahı ve Doğu Akdeniz'e yığılan savaş gemilerinden ise söz konusu etmedi.