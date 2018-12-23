Alman dergisinden yalan haber yapan muhabirine dava

Alman haber dergisi Der Spiegel, ödüllü muhabiri Claas Relotius "a yalan haber yaptığı gerekçesi ile dava açacağını duyurdu. Muhabirin daha önce Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocuklar hakkında yalan haber hazırladığı öğrenildi.

Alman haber dergisi Der Spiegel, ödüllü muhabiri Claas Relotius'a yalan haber yaptığı ve okuyucularından bağış toplayarak menfaat sağladığı gerekçesi ile dava açacağını duyurdu. Der Spiegel, 7 yıldır dergi için çalışan Claas Relotius'un yazdığı yaklaşık 60 haberin en az 14'ünün sahte olduğunun belirlenmesinin ardından okuyuculardan özür diledi. Claas Relotius'un kişisel banka hesabı üzerinden "Türkiye'deki yetim Suriyeli çocuklara yardım etmek için" bağış topladığını belirten dergi, bağışın miktarı ve toplanan paraya ne olduğu gibi soruların yanıtının henüz bilinmediğini, konuyla alakalı yürütülen incelemede mevcut tüm verilerin savcılığa iletileceğini belirtildi.

Dergi Claas Relotius'un Türkiye'deki Suriyeli çocuklarla ilgili yaptığı haberin tamamen bir uydurmadan ibaret olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, haberde bahsi geçen Suriyeli Ahmed ve Alin'in kardeş olmadığı, Halep'deki evlerinin bomba ile patlatılmadığı, Ahmed'in yetim olmadığı ve hurdalıkta çalışmadığı, diğer çocuklarla birlikte bir konteynırda yaşamadığı, aksine annesi ve kardeşiyle birlikte bir daire kaldığı belirtildi.

1947 yılından beri yayın yapan Spiegel'in haftalık 700 binin üzerinde dergi satışı bulunuyor. Sol ağırlıklı yayınlarıyla bilinen dergi, Türkiye aleyhine yaptığı yayınlarıyla biliniyor.

Kaynak: İHA