Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7411.01” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör) mesleği için “1120.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.02” olarak belirlenmiştir.

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