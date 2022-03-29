Alman gazeteci, köşesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayırdı: Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalmıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye gelen iki ülkenin heyetleri Dolmabahçe'de görüşmelere başlarken Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, kaleme aldığı “Haftanın Şahsiyeti” köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.

"ERDOĞAN, RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA BİR ARABULUCU OLARAK BELİRLENDİ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da iki ülke arasında arabuluculuk görevi üstlendiğine dikkat çeken Weimer, Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesi olduğuna dikkat çekerek şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor"

"ERDOĞAN HER İKİ TARAFTA DA İYİ İLİŞKİLERE VURGU YAPIYOR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere de değinen Weimer şu ifadeleri kullandı:

“Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda şahsen anlaştı. Bakanlar düzeyindeki ilk görüşmeler 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleşti. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor. Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor."

"TÜRKİYE, RUSYA YAPTIRIMLARINA KATILMAYAN TEK NATO ÜLKESİDİR"

Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'nin Karadeniz'deki iyi komşuları olduğuna dikkat çeken Weimer," Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu. Türkiye ayrıca Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayan tek NATO ülkesidir” diye yazdı.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN RUSYA'DAKİ İNŞAAT PROJELERİNİN TOPLAM HACMİ YAKINDA 100 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK”

Ruslar'ın Avrupa Birliği'nden farklı olarak birçok Türk ATM'sinden yerli banka kartlarını kullanarak para çekebildiğini belirten Weimer,"Türk inşaat firmalarının Rusya'daki faaliyetleri de önemli. Türk şirketlerinin Rusya'daki inşaat projelerinin toplam hacmi yakında 100 milyar dolara ulaşacak” dedi.