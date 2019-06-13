Alman heyet Bandırma Kuş Cenneti'ni gezdi

BALIKESİR (AA) - Almanya’nın Kamen kentinin Belediye Başkanı Elka Kappen ve beraberindeki heyet, Bandırma Kuş Cenneti Milli Parkı'nı gezdi.

İlk olarak parktaki kuş ve bazı hayvan tahnitlerinin bulunduğu müzeyi ziyaret eden heyet, daha sonra canlı görüntü izleme merkezinde kuluçkaya yatan pelikanları izledi.

Milli Park Şefi Ferah Çakır, Kuş Cenneti'ni keşfeden Alman Profesör Curt Koswig ile ilgili heyete bilgi verdi.



Daha sonra gözlem kulesine çıkan konuklar, dürbünlerle kuşları izleyerek fotoğraf çekti.

Kaynak: AA