Alman heyet Hatay’da incelemelerde bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'den Mersin'e gelen Alman heyet, Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Alman heyet Hatay’da incelemelerde bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'den Mersin'e gelen Alman heyet, Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jorn Oltman ile beraberindeki Alman heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Hatay'da temaslarda bulundu. Böylesi ziyaretlerin uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Deprem sonrası bölgeye sağladıkları destekten dolayı Alman dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduk. Kendileri de ilçemizdeki ziyaretleri sırasında Hatay'ı da görme talebinde bulundular. Belediyemiz yetkilileriyle birlikte deprem bölgesine giderek yerinde incele fırsatı buldular. Kardeş şehrimizden gelen dostlarıma gösterdikleri hassasiyetten dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretler uluslararası yardımlaşma ve dayanışmanın çok önemli örneğidir. Bizler de böylesi önemli bir olaya aracılık etmekten memnuniyet duyuyoruz. Umarım bir daha böylesi acılar yaşamayız" diye konuştu.

Durumun televizyonlarda görülenden çok daha vahim olduğunun altını çizen Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jorn Oltman ise "Depremin Hatay bölgesindeki yıkıcı etkilerini görünce derinden etkilendik ve şok olduk. Haberlerde duymak farklı tabi ki, biz durumu şubat ayı sonlarında Mezitli'deki arkadaşlarımızdan öğrenmiştik. Ancak şimdi Antakya'da depremin sokaklardaki yaşamı nasıl silip süpürdüğünü yerinde görmek yürek parçalayıcıydı. Antakya halkına olan derin şefkatimizi ifade etmek ve onları aklımızda tutmak istiyoruz. Ölenlerin yasını tutuyor ve tüm bölgenin hızla yeniden inşa edilmesini umuyoruz. Ayrıca Mezitli'de sağladığı hızlı ve pragmatik yardımı ilk elden görmek bizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Alman heyet Hatay’da incelemelerde bulundu

Alman heyet Hatay’da incelemelerde bulundu

Alman heyet Hatay’da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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