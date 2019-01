Alman istihbaratı ırkçı AfD partisini takibe aldı

Avrupa Birliği karşıtı, İslam ve yabancı düşmanı söylemleri ile bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Almanya'nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından takibe alındı.

Almanya'da 2017'de yapılan seçimlerde yüzde 12.6 oy alarak ülkenin üçüncü büyük partisi olan AfD, Almanya'nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından takibe alındı. Parti bütünüyle "inceleme vakası" sınıflamasına dahil edildi. Bundan böyle partiye dair kamuoyunda çıkan her haber, yapılan her açıklama, yapılan bağışlar gibi her türlü eylem ve söylem sistematik bir şekilde değerlendirmeye alınacak.

İstihbarat Başkanı Haldenwang: "AfD ırkçı örgütlerin çatısı olmuş durumda"

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, düzenlediği basın toplantısında faklı akımların bulunduğu birçok ırkçı örgütün AfD adı altında faaliyet gösterdiğini belirterek, şu aşamada tüm partinin takibi için yeterli dayanak bulunmadığını açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise kararın siyasi olmadığını, alınan takip kararının arkasında olduklarını duyurdu.

AfD, Avrupa Birliğinden çıkmayı vaat ediyor

AfD, Mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlık niteliğindeki federal kongrede Almanya'nın Avrupa Birliğinden çıkması ve yeniden Alman markına geri dönülmesi konusundaki görüşlerini dile getirerek, seçim çalışmalarında bu argümanları kullanacaklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

