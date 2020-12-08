Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada şiddetlenerek etkisini sürdürürken aşı çalışmalarından gelen güzel haberler umut oldu. Özellikle Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu bildirildi. Vatandaşlar Alman aşısına karşı olumlu bir yaklaşım sergilerken ülkemize ne zaman geleceği ve uygulanacağı da merak ediliyor. Peki Alman koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Fiyatı ne kadar? Alman aşısı ne kadar koruma sağlıyor? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ALMAN KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından Türkiye'nin 1 milyon doz alacağını açıklamıştı. Söz konusu aşı 2 doz halinde yapıldığı için 500 bin kişinin aşılanması söz konusu olacak. Ayrıca aşının Türkiye'ye Aralık ayının sonlarında veya Ocak ayında gelmesi bekleniyor.

ALMAN KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı 29 gün arayla 2 doz olarak uygulanacak. Söz konusu aşının maliyeti doz başına 19,5 dolar olarak açıklandı. Diğer aşıların fiyatlarına baktığımızda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik- V aşısının doz başına fiyatı 10 dolar olarak duyuruldu. Bu aşı 21 gün arayla 2 doz olarak uygulanıyor. Moderna'nın geliştirdiği aşının doz başına tutarı 25-37 dolar arasında değişiyor. Söz konusu aşı 28 gün arayla 2 doz olarak uygulanacak.

Oxford ve AstraZeneca'nın aşısının doz başına fiyatı 3 dolar olarak duyuruldu. 28 gün arayla 2 doz yapılacak olan aşının toplam maliyeti ise 6 dolar. Ayrıca AstraZeneca söz konusu aşının d

ALMAN AŞISI NE KADAR KORUMA SAĞLIYOR?

BioNTech ve Pfizer'ın RNA tabanlı geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında koruma sağladığı belirtilmişti. Bu aşı ABD'li Moderna'nın geliştirdiği aşı ile aynı koruma oranına sahip. Çinli Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısının faz 3 denemelerinin sürdüğü Endonezya'da açıklanan ara rapor göre aşısının yüzde 97 oranında etkili olduğu bildirildi.

ALMAN AŞISI KAÇ DERECEDE SAKLANIYOR?

BioNTech/Pfizer aşısının ise -70 derecede saklanması gerekiyor. Aşı beş gün boyunca normal buzdolabı sıcaklığında dayanıyor.